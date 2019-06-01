Кальюлайд посвятила речь в День защиты детей изменениям климата

«На всем протяжении существования человечества нами руководило стремление обеспечить нашим детям лучшую жизнь, чем ту, которая была у нас самих. Но сегодня 2,2 млрд детей в мире растут, зная, что им придется серьезно сражаться с доставшимся им в наследство последствиями изменений климата», - сказала Кальюлайд.

Забастовки за климат, которые в последние месяцы распространяются все шире, это собственная инициатива детей, десятки тысяч детей выступили со своим месседжем, пояснила Кальюлайд и добавила, что произнесенная вслух неудобная правда для некоторых групп общества невыносима и им проще отрицать ее, чем нести ответственность.

«Дети наиболее уязвимы перед последствиями изменений климата. Наши собственные дети, которые с беспокойством думают об этой планете, которую они смогут передать по наследству своим детям. Мы, взрослые, должны помочь вам. Как бы неудобно это ни было. Мы обязаны», - сказала Кальюлайд.

Забастовки за климат пытаются высмеивать, но что еще может сделать ребенок, кроме как встать и требовательно посмотреть родителю в глаза, спросила президент.

«Все мы, родители, видели этот взгляд: я страдаю, мне грустно, я переживаю, почему ты ничего не сделаешь? Нельзя отвечать на этот взгляд советом пересилить себя, забыть, пережить, принижая проблемы ребенка. Это же стандартная парадигма воспитания — нельзя принижать проблемы ребенка. Это относится и к повседневным ситуациям, и к вопросам климата», - пояснила Кальюлайд.

Президент подчеркнула, что, если новое поколение поразят безнадежность и беспомощность, будет утрачено нечто очень ценное с точки зрения будущего.

«Наша задача как родителей, учителей, друзей — сделать свой вклад в эту поддержку. Поощряя их думать, мы можем надеяться, что будущее поколение принимающих решения людей будет умнее нас и лучше проинформировано заранее. Тогда они будут лучше вооружены, чтобы справиться с проблемами экологии. А то, что возможно на нынешнем уровне технологии, должны срочно сделать мы сами. Ради наших детей», - сказала Кальюлайд.