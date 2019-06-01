Таранд: нынешнее правительство продержится до тех пор, пока Ансип с Ратасом не достигнут соглашения

Многолетний европарламентарий Индрек Таранд заявил в интервью ERR, что нынешнее правительство продержится до тех пор, пока Ансип с Ратасом не достигнут соглашения, пишет Postimees.
«Все случится, когда Ансип и Ратас договорятся, что Кая Каллас приведет в правительство Ратаса своих министров. На это у них есть три месяца – то есть целое лето», - заявил Таранд на вопрос о том, когда же ожидать раскола нынешней правительственной коалиции.
«Мне кажется, что в Партии реформ только Ансип и Михал понимают, как делается политика», - пояснил он, а также добавил, что в партии у Ансипа больше влияния, чем у Сийма Калласа.