Масштабный рейд: полицию беспокоит опасная привычка водителей

По словам ведущего специалиста по охране общественного порядка Департамента полиции и погранохраны Сирле Лойго, большое беспокойство вызывают водители, которые управляют транспортными средствами, отвлекаясь на различные смарт-устройства. «Зависимость от телефона - такая же серьезная проблема, как алкогольная или наркотическая зависимость, - сказала она. - Каждый взрослый, который подвозит своих детей в школы и при этом переписывается в социальных сетях или говорит по телефону, должен задуматься, какой пример он подает своим детям. Одно из решений проблемы - поиск профессиональной помощи, потому что телефонная зависимость подвергает опасности как самого водителя, так и других участников движения».