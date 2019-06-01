Масштабный рейд: полицию беспокоит опасная привычка водителей

В четверг полицейские по всей Эстонии проводили рейд по выявлению водителей, использующих мобильные телефоны за рулем. Также внимание обращалось на использование ремней безопасности.
По словам ведущего специалиста по охране общественного порядка Департамента полиции и погранохраны Сирле Лойго, большое беспокойство вызывают водители, которые управляют транспортными средствами, отвлекаясь на различные смарт-устройства. «Зависимость от телефона - такая же серьезная проблема, как алкогольная или наркотическая зависимость, - сказала она. - Каждый взрослый, который подвозит своих детей в школы и при этом переписывается в социальных сетях или говорит по телефону, должен задуматься, какой пример он подает своим детям. Одно из решений проблемы - поиск профессиональной помощи, потому что телефонная зависимость подвергает опасности как самого водителя, так и других участников движения».
«В течение тех секунд, когда взгляд водителя направлен на экран телефона, а не на происходящее на дороге, машина, в сущности, остается без водителя», - сказала майор полиции Лойго.
Только в Ярвамаа в четверг полиция задержала шестерых водителей, которые использовали за рулем телефон. Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Кристи Райдла сказала Järva Teataja, что непристегнутых ремнем безопасности водителей в ходе этого рейда не было обнаружено.