Картина дня: ДТП с мотоциклистом, День защиты детей и полицейский рейд

Сегодня отмечается Международный день защиты детей

Сегодня в Международный день защиты детей в различных уголках Эстонии пройдут праздничные мероприятия. Читать далее...

Сольман: День защиты детей — отличное время, чтобы уделить своему ребенку еще больше внимания

Министр народонаселения Рийна Сольман в День защиты детей призвала уделять детям больше внимания и подчеркнула ценность каждого ребенка. Читать далее...

Фоторассказ: дети, которых действительно нужно защищать

1 июня любящие матери ведут своих розовощеких чад есть мороженое, с экранов кинотеатра смотреть любимые мультфильмы или с сахарной ватой в руках гулять по цветущим городским аллеям. Счастливое беззаботное детство. Rus.TVNET же в Международный день защиты детей предлагает подумать о тех детях, которые не просто лишены всех элементарных радостей, доступных любому ребенку, но и вынуждены ежедневно ожесточенно бороться просто за право на жизнь. Читать далее...

Кальюлайд посвятила речь в День защиты детей изменениям климата

Все усилия во имя детей могут оказаться бессмысленными, если детям и внукам не гарантируют мир, где они смогут посвятить себя исполнению своей мечты, а не должны будут заниматься последствиями произошедших по вине взрослых изменений климата, сказала президент Керсти Кальюлайд, выступая в День защиты детей. Читать далее...

Взрыв прогремел на оборонном заводе под Нижним Новгородом: более 30 пострадавших

В результате взрывов на оборонном предприятии ГосНИИ «Кристалл» в Дзержинске Нижегородской области пострадали не менее 38 человек. Об этом в субботу, 1 июня, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на региональный Минздрав. Читать далее...

Видео: в Ласнамяэ представили необычный дрон, который могут использовать для охраны стены Трампа

В четверг днем в Ласнамяэ в парке Паэ состоялась презентация разработанного в Эстонии дрона, работающего на водородном топливе. По словам главы предприятия, занимающегося его разработкой, интерес к данному устройству проявляют представители США. Читать далее...

В США служащий городской администрации застрелил 12 человек

В результате стрельбы, открытой служащим городской администрации в штате Вирджиния, погибли как минимум 12 человек, включая самого преступника. Еще шестеро получили ранения. Читать далее...

Галерея: в Таллинне открылась первая гостиница сети Ibis

Сегдня в Таллинне на улице Юхкентали распахнула двери первая в Эстонии гостиница, входящая во французскую сеть отелей Accor Ibis. Читать далее...

Галерея: огонь Певческого праздника зажгли на рассвете в Тарту

В субботу, 1 июня, на восходе солнца (в 4.18 утра), художественные руководители XXVII Праздника песни и XX Праздника танца вместе со своими педагогами и близкими коллегами зажгли огонь юбилейного праздника в Тарту, на берегу озера у Эстонского национального музея. Читать далее...

Высокий сезон наступает не только на южных курортах: вас поджидают дачные воры

Дачные воры ждали начала июня, чтобы начать свою охоту на ваших дачных участках, предупреждает портал Kodustiil.

Партия реформ инициирует вотум недоверия Марту Хельме на следующей неделе

Составленный Партией реформ текст вотума недоверия министру внутренних дел и лидеру партии EKRE Марту Хельме будет внесен в Рийгикогу на следующей неделе. Читать далее...

В соревновании самодельных машин в Нарве победила русская печь

В Нарве в эти выходные отмечаются Дни города и проходит совместный с Санкт-Петербургом фестиваль “Мост дружбы”. Одно из традиционных мероприятий Дней города - гонки на мыльницах, то есть на самодельных транспортных средствах без двигателя, которые спускаются в горы. Главное в соревновании не скорость, а фантазия автомобилестроителей. Читать далее...

Россия впервые опубликовала оригиналы Договора о ненападении между СССР и Германией

Впервые опубликованы сканы советского оригинала пакта Молотова-Риббентропа, то есть Договора о ненападении между Советским Союзом и Германией от 23 августа 1939 года и секретного дополнительного протокола к нему. Читать далее...

Масштабный рейд: полицию беспокоит опасная привычка водителей