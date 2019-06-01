В США хотят дать Украине статус главного союзника

"Такой статус может быть использован для упрощения процедуры передачи Украине оборонных средств", - говорится в сообщении диппредставительства.

В 2014 году предоставления такого статуса Украине добивался предыдущий президент Петр Порошенко, однако его американский коллега Барак Обама, несмотря на решение комитета Сената, отказал. На сегодняшний день такой статус имеют по меньшей мере 15 стран, передает Korrespondent.

Соавторами законопроекта выступили руководители Комитета по иностранным делам, конгрессмен-демократ Элиот Энгель и республиканец Майкл Маккол, а также председатель и сопредседатель Подкомитета по Европе, Евразии, энергетики и окружающей среды данного Комитета, демократ Вилиам Китинг и республиканец Адам Кинзингер.

Президент Владимир Зеленский, комментируя законпроект, поблагодарил за последовательную поддержку территориальной целостности Украины.