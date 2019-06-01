Сб, 1.06.2019
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  • У границ Эстонии появились военные самолеты России, в воздух были подняты британские истребители

У границ Эстонии появились военные самолеты России, в воздух были подняты британские истребители

Eurofighter Typhoon совершает опознавательный полет.

ФОТО: Itaalia õhuvägi

Базирующиеся на авиабазе Эмари британские истребители в четверг подняли в воздух, поскольку вблизи северного побережья Эстонии в международном воздушном пространстве вновь летели российские военные самолеты, пишет Postimees.

Как сообщает Министерство обороны Британии, истребители Eurofighter ВВС Британии сначала сопровождали в течение 25 минут российские истребители: два Су-30 и два Су-24. Они направлялись в Калининградскую область.

Сразу после выполнения задачи британские истребители опознали транспортный самолет ВВС России Ан-12, который летел заметно ниже и медленнее в Калининградскую область.

Министерство обороны Британии сообщает, что российские военные самолеты были идентифицированы без происшествий.

Речь идет о четвертом быстром реагировании британских истребителей на передвижение российских военных самолетов с апреля этого года в балтийском воздушном пространстве.

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