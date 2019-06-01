У границ Эстонии появились военные самолеты России, в воздух были подняты британские истребители

Как сообщает Министерство обороны Британии, истребители Eurofighter ВВС Британии сначала сопровождали в течение 25 минут российские истребители: два Су-30 и два Су-24. Они направлялись в Калининградскую область.

Сразу после выполнения задачи британские истребители опознали транспортный самолет ВВС России Ан-12, который летел заметно ниже и медленнее в Калининградскую область.

Министерство обороны Британии сообщает, что российские военные самолеты были идентифицированы без происшествий.