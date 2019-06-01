«На глазах невольно выступили слезы»: полицейские вспомнили тяжелую историю о двух девочках

В свое работе полицейские сталкиваются со сложными, печальными и просто леденящими душу историями. Самыми сложными являются те случаи, в центре которых оказываются маленькие дети, которые сами не могут за себя постоять, пишет полиция в Facebook.

Полицейские вспомнили случай, который произошел некоторые время назад также в День защиты детей, когда после полудня их вызвали в деревню на юго-востоке Эстонии. Многое повидавшие полицейские как только вошли в комнату увидели неутешительную картину: к ним навстречу помчались две босоногие маленькие девчушки. Еще до того, как полицейские успели поинтересоваться у детей, где их родители, две малышки слабыми голосами пожаловались стражам правопорядка, что сильно голодны. Пока один полицейский пытался выяснить местонахождение родителей, второй взял девочек за руки и пошел с ними на кухню. Полицейский открыл дверцу холодильника и у него на глазах невольно выступили слезы: в пустом холодильнике был только лук, на котором остались следы от крошечных зубов.

Полицейские долго не размышляли, что делать дальше, поскольку ни один ребенок не должен так проводить свой день. Детей отвезли в отделение полиции, где их накормили, а потом они посмотреть мультики, порисовали и поиграли с полицейскими, пока стражи правопорядка не смогли их передать под надзор хорошего человека. Мать девочек, к сожалению, в тот день заботилась только о своем благополучии и совершенно забыла о самом дорогом, что у нее есть. Совместная работа полиции и компетентных служб с этой семьей с нелегким прошлым продолжается до сих пор.

Несмотря на то, что уже прошло время и были новые вызовы, эта история до сих пор огорчает полицейских, поскольку ни один ребенок не должен из-за неправильного выбора своих родителей оставаться без домашнего уюта, счастливого, безопасного и сытого детства.