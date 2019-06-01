Вопрос читателя: почему так много полицейских машин наматывали круги в районе пляжа Штромка?

Вчера вечером в Таллинне в районе пляжа Штромка полицейские усиленным составом искали пропавшего человека и в итоге нашли.
Читатель написал в редакцию Postimees, что в пятницу вечером в районе пляжа Штромка можно было увидеть полицейские машины и квадрациклы, которые наматывают круги по пляжу и лесу. «Ищут основательно с лампами. Не могу сказать, что ищут. Проезжали даже по велосипедно-пешеходной дорожке между Штромкой и Рокка-аль-Маре», - написал читатель.
Руководитель криминального бюро Пыхьяской префектуры Урмет Тамбре сообщил, что речь идет о поисковой операции, в результате которой был найден пропавший человек. «На пляже Штромка вечером работало много полицейских. Искали пропавшего человека, нашли и с ним все хорошо», - заверил Тамбре.