Вопрос читателя: почему так много полицейских машин наматывали круги в районе пляжа Штромка?

Читатель написал в редакцию Postimees, что в пятницу вечером в районе пляжа Штромка можно было увидеть полицейские машины и квадрациклы, которые наматывают круги по пляжу и лесу. «Ищут основательно с лампами. Не могу сказать, что ищут. Проезжали даже по велосипедно-пешеходной дорожке между Штромкой и Рокка-аль-Маре», - написал читатель.