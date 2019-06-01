Фото и видео: в Эстонии любители советского автопрома провели масштабный парад

Сегодня в полдень на Пярнуском причале собралось более 30 пропитанных ностальгией автомобилей, которые были выпущены десятки лет назад.

«Лада» для настоящих фанатов скорее не средство передвижения, которое доставит из точки А в точку Б, а товарищ с богатой историей, пишет Pärnu Postimees.

«Например, разрешение на покупку этого автомобиля дороже, чем сам автомобиль, - говорит Вельтманн о своей машине. - Она когда-то выполняла роль такси в Пярну».

Для участия в получасовом параде фанатов автомобилей «Лада» люди приехали также из Хаапсалу и Вильянди.