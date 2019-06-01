Видео: в Санкт-Петербурге автомобиль врезался в толпу пешеходов, водителя спасали от самосуда

Как сообщили «Фонтанке» в ГИБДД по Петербургу и области, в ДТП на пересечении Каменноостровского проспекта и улицы Куйбышева пострадал велосипедист, а также мужчина и мальчик восьми лет. Их состояние оценивают как среднетяжелое.

По предварительной информации, в 17:50 двигавшийся со стороны Троицкого моста белый «Рено Логан» на перекрестке проехал на желтый сигнал светофора и вылетел на тротуар. Под колеса попали пешеходы и велосипедист, машину придавило дорожным знаком. «Рено» попытались взять штурмом прохожие, но от расправы 22-летнего водителя спасли полицейские, скрывшие его в служебном автомобиле. Был ли он трезв, неизвестно.