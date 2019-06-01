Взрывы на заводе в Дзержинске: гендиректора отстранили накануне ЧП за постоянные нарушения норм безопасности

"На предприятии буквально накануне ЧП отстранен от работы генеральный директор - за систематические нарушения норм промышленной безопасности", - сказал он.

В субботу на оборонном заводе "Кристалл" в Дзержинске произошли взрывы. Почти 80 человек обратились за медицинской помощью.

Площадь пожара на территории предприятия, по данным МЧС России, составила 800 кв. метров.

В апреле на заводе тоже произошел взрыв, который полностью разрушил здание цеха.

Представитель института сообщил, что после апрельского ЧП на предприятии работала комиссия. По итогам разбирательства было принято решение об отстранении гендиректора, сказал собеседник агентства.

АО "ГосНИИ "Кристалл" (холдинг "Спецхимия", входит в госкорпорация "Ростех", город Дзержинск, Нижегородская область) - ведущая организация в России в области создания и внедрения технологий получения взрывчатых веществ и составов для вооружения и военной техники, а также для гражданских отраслей промышленности.