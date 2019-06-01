Вс, 2.06.2019
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"Ливерпуль" стал победителем Лиги чемпионов

Soccer Football - Champions League Final - Tottenham Hotspur v Liverpool - Wanda Metropolitano, Madrid, Spain - June 1, 2019 Liverpool's Divock Origi celebrates scoring their second goal with Andrew Robertson and team mates REUTERS/Susana Vera

ФОТО: SUSANA VERA / REUTERS

"Ливерпуль" и "Тоттенхэм" в Мадриде выясняли, кого по крайней мере год будут называть лучшим клубом Европы. "Ливерпуль" был сильнее и заслуженно победил 2:0.

Финал сразу начался с места в карьер: уже на 24-й секунде судья Дамир Скомина назначил 11-метровый в ворота "Шпор". Трудно сейчас сказать была ли рука или нет - смотрите и судите сами.

Главное в этой ситуации то, что уже на второй минуте "Ливерпуль" открыл счет - 11-метровый реализовал Мохамед Салах.

Далее подопечные Юргена Клоппа ожидаемо отошли назад, но для обеспечения сохранности ворот в неприкосновенности лучшего и не надо было придумывать: "Тоттенхэм" за первый тайм всего лишь пару раз имел моменты, которые можно назвать голевыми не более чем процентов на 30.

Во втором тайме "Ливерпуль" успешно сумел засушить все те ростки активности противника, которые лондонцы так кропотливо пытались создать. К голу о втором тайме были ближе все-таки ливерпульцы, но и "Шпоры" не оставляли попыток забить спасительный гол.

К сожалению для лондонцев стеной стоял Алиссон, а на 88-й минуте Ориги похоронил "Тоттенхэм" окончательно.

2:0 в пользу "Ливерпуля" и мерсисайдцы завоевали в шестой раз главный клубный трофей Старого света.

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