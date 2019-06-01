"Ливерпуль" стал победителем Лиги чемпионов

Финал сразу начался с места в карьер: уже на 24-й секунде судья Дамир Скомина назначил 11-метровый в ворота "Шпор". Трудно сейчас сказать была ли рука или нет - смотрите и судите сами.

Главное в этой ситуации то, что уже на второй минуте "Ливерпуль" открыл счет - 11-метровый реализовал Мохамед Салах.

Так Салах открыл счет. Была рука или нет – вопрос. Но гол точно засчитан. 0:1 🔥https://t.co/kLT8aV284x#ЛЧ pic.twitter.com/nVffolQop4 — Матч ТВ (@MatchTV) June 1, 2019

Далее подопечные Юргена Клоппа ожидаемо отошли назад, но для обеспечения сохранности ворот в неприкосновенности лучшего и не надо было придумывать: "Тоттенхэм" за первый тайм всего лишь пару раз имел моменты, которые можно назвать голевыми не более чем процентов на 30.

Во втором тайме "Ливерпуль" успешно сумел засушить все те ростки активности противника, которые лондонцы так кропотливо пытались создать. К голу о втором тайме были ближе все-таки ливерпульцы, но и "Шпоры" не оставляли попыток забить спасительный гол.

К сожалению для лондонцев стеной стоял Алиссон, а на 88-й минуте Ориги похоронил "Тоттенхэм" окончательно.