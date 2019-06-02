Страшное ДТП в Эстонии: BMW разорвало пополам, погиб 23-летний водитель

Машину разорвало пополам, погиб человек. Полиция регулировала движение на месте происшествия, сообщает Sakala.

Старший патрульной смены Хегерт Хейл рассказал, что в момент ДТП в машине был один человек - 23-летний мужчина. Причины произошедшего станут известны после экспертизы.

Автомобиль - BMW пятой серии, универсал - ехал со стороны Пыльтсамаа в направлении Вильянди. В трех километрах от Вильянди он съехал с дороги и ударился о большую каменную глыбу, находившуюся на краю поля.

Это случилось около 6:22. Солнце уже взошло, асфальт был сухим, а погодные условия - хорошими.

Лейтенант полиции Эрки Юрген также отметил, что по первоначальным данным во время аварии водитель был в машине один. «Авария произошла на прямом участке дороги, где с обеих сторон поле. По какой причине автомобиль выехал с дороги, пока неизвестно», - добавил полицейский.