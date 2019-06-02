Обгон закончился опрокидыванием на крышу: пострадал младенец

Как сообщает Департамент полиции и погранохраны, Mercedes-Benz ML 320, за рулем которого находилась 44-летняя женщина, столкнулся с попытавшемся обогнать его автомобилем Mitsubishi Galant. Последним управлял 37-летний мужчина.

В результате столкновения Mitsubishi съехал в кювет и перевернулся на крышу. Пассажиров этой машины - 40-летнюю женщину и месячного ребенка - доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу. Позже младенца перевезли в Таллиннскую детскую больницу.