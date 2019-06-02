Фото: просторный дом в скандинавском стиле ищет новых хозяев

В волости Кийли ждет новых жильцов построенный в 2017 году дом, общая площадь которого составляет 134,5 квадратных метра. Интерьером занималась дизайнер Кади Яйр, в 2018 году на конкурсе Aasta Kodu этот дом получил премии за оформление гостиной и ванной.

ФОТО: KV.EE

Это просторный и светлый одноэтажный дом. Светлые тона и создающие контраст детали хорошо сочетаются в нем, пишет портал Kodustiil.

ФОТО: KV.EE

Планировка предусматривает, что спальни отделены от активной части, то есть в одной половине дома находится кухня-гостиная, а во второй половине - три спальни. Там также есть просторная ванная комната и подсобное помещение. Кроме того, имеется отдельный туалет для гостей.

ФОТО: KV.EE