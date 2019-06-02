Неймара обвинили в изнасиловании

Пострадавшая, личность которой не раскрывается в интересах следствия, зарегистрировала заявление в отделении полиции, занимающемся расследованием преступлений в отношении женщин, города Санту-Амару, юго-восточного штата Сан-Паулу.

По словам потерпевшей, преступление произошло 15 мая в Париже, куда она приехала по приглашению футболиста, с которым познакомилась в социальной сети. Затем женщина вернулась в Бразилию, однако до недавнего времени не решалась обратиться за помощью к правоохранительным органам.

Неймар да Силва, отец бразильского футболиста Неймара, одновременно являющийся его агентом, прокомментировал обвинения.

«Это трудный момент. Если мы не сможем быстро показать правду, проблемы будут нарастать снежным комом. Если нам придется показать сообщения Неймара в WhatsApp и разговоры с этой женщиной, мы это сделаем», - приводит слова отца Неймара-старшего USA Today.

По словам Неймара да Силвы, секс был по обоюдному согласию. Он также заявил о наличии у него фотографий и свидетелей, доказывающих, что его сына шантажировали. Но ни того, ни другого бразилец не показал.

В случае, если информация, которая указана в заявлении потерпевшей, не подтвердится, то женщине может грозить встречное обвинение за клевету.