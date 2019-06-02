Дни Старого города завершатся уникальным представлением

«Я надеюсь, что гости Дней Старого города вне зависимости от возраста нашли для себя что-то интересное в разнообразной программе фестиваля. Последний день фестиваля не станет исключением. Гости смогут насладиться музыкой на Ратушной площади, посмотреть представления кукольного театра и наряды на балу цветов. Приглашаю всех прийти сегодня вечером к пруду Шнелли, где можно будет увидеть представление закрытия, постановщиком которого является Ингмар Йыэла», - сказал старейшина района Кесклинн Владимир Свет.