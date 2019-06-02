Россию могут отстранить от Олимпиады-2020 из-за фальсификации документов

Ранее Лысенко был отстранен от соревнований из-за пропуска трех допинг-тестов в течение года. В начале мая стало известно, что чиновники Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) причастны к фальсификации документов в деле прыгуна в высоту. Как сообщал спортивный агент Андрей Митьков, в деле замешан и глава ВФЛА Дмитрий Шляхтин.

Лысенко представил IAAF документы, в которых говорится, что он был недоступен для тестирования по независящем от него обстоятельствам. Во время слушаний обнаружились расхождения между устными показаниями россиянина и письменными доказательствами.

По информации The Sunday Times, в сфабрикованных документах было указано, что Лысенко был болен и поэтому пропустил визит допинг-офицеров. Документы были подписаны фамилией несуществующего врача, а по адресу клиники, указанному в справках, расположено разрушенное здание.

«Клиника была поддельной с ног до головы: от регистрационных номеров до ложных фамилий врачей и фальсифицированных документов. Такой клиники нет.

Использованный адрес – реальный, но там находится разрушенное здание», – сообщил источник.

Антикоррупционный легкоатлетический орган Athletics Integrity Unit (AIU) изъял данные из компьютеров и других носителей в штаб-квартире ВФЛА. В апреле по данному делу был допрошен Шляхтин.

Согласно информации британского издания, российские спортсмены будут отстранены от Токио-2020, если факт фальсификации документов подтвердится.