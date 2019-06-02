На оборонном заводе под Нижним Новгородом произошел взрыв.

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Несколько взрывов серьезно повредили цех по производству тротила оборонного завода ГосНИИ «Кристалл» в западной части города Дзержинск в Нижегородской области. За медицинской помощью обратились более 80 человек.

Погибших нет.

Как это было?

ЧП случилось около 11:45 в субботу. Источник агентства РИА «Новости» уточнил, что имели место три взрыва, грянувшие почти одновременно.

В цеху возник пожар на площади около 1200 кв. м. В 185 домах в радиусе трех километров были выбиты стекла.

Администрация предприятия сообщила РИА, что в момент ЧП непосредственно в цехе работали пять человек, заводские службы оперативно эвакуировали персонал.