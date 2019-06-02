Сколько человек пострадало?

На протяжении всего дня данные о числе получивших ранения и травмы менялись в сторону увеличения. По данным Минздрава России на 17:00, всего за медицинской помощью обратились 79 человек: 38 работников завода и 41 житель города. Детей среди них нет. 15 человек госпитализированы, одна женщина в тяжелом состоянии.

Ближе к ночи Минздрав уточнил цифры, сообщив о 85 пострадавших, 39 из которых - работники завода.

Что известно о причинах?

«Предварительная причина - нарушение технологического процесса», - заявил собеседник РИА «Новости».

«По одной из версий, рабочие могли уронить готовую продукцию, в результате чего начались взрывы», - сказал источник ТАСС.

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил техники безопасности.

Как реагировали горожане?

Первые сообщения в соцсетях появились около полудня.

В первый день лета мы в ужасе. Два взрыва на заводе Кристалл Дзержинск, весь город трясло pic.twitter.com/XntH5lNXVV — Stredda (@Stredda1) 1 июня 2019 г.

Власти города на протяжении нескольких часов объявляли через громкоговорители, что «ситуация находится под контролем».

Репродукторы города Дзержинск предупреждают жителей города о случившемся происшествии. pic.twitter.com/WsqJHYwSdG — SwankyStas (@StasSwanky) 1 июня 2019 г.

#Россия | В #Дзержинск'е на тротиловом заводе прогремели 2 мощных взрыва. Ударной волной в домах выбило стекла, отключено электричество. Угроза повторного взрыва сохраняется. pic.twitter.com/EOoZNT2ZUn — Sham Center (@shamcenter4) 1 июня 2019 г.

В городе #Дзержинск прогремели взрывы на оборонном предприятии, которое производит взрывчатку pic.twitter.com/jIJMtc1CR7 — Лёха2 (@NemcofAleksei) 1 июня 2019 г.

Что производил завод?

Источник «Интерфакса» сообщил, что в цехе изготовлялась взрывчатка к авиационным боеприпасам. «В цеху производились фугасные авиабомбы и компоненты к ним. Боеприпасы хранились там же», - пояснил он.

Это не первое подобное ЧП на этом предприятии. 4 апреля этого года произошел пожар при выгрузке взрывчатой смеси из смесителя. Цех был разрушен, но никто не пострадал.

Что происходит сейчас?

На место ЧП прибыли около 400 пожарных и до 50 единиц техники. К 15:00 по московскому времени открытое пламя удалось потушить.

«На данный момент существует угроза повторных взрывов», - сообщало агентство ТАСС около полудня субботы со ссылкой на анонимного собеседника, но этого, к счастью, не случилось.

Роспотребнадзор не обнаружил превышения концентрации загрязняющих веществ в воздухе.

Городские власти оценивают ущерб от взрывов в миллионы рублей.

«Мы сейчас определяемся с размером ущерба - социальным и спортивным объектам, школам, садикам, театрам. Идет выяснение ситуации с жилым фондом... Предварительно, ущерб оценивается […] миллионами рублей», - цитирует РИА «Новости» главу города Ивана Носкова.

«Разрушений конструкций нет, выбиты стекла и двери. Мы считаем, что отделались достаточно легко», - добавил Носков.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил, что удовлетворен качеством официального информирования населения о ЧП, что, по его словам, позволило снизить панические настроения.

Вместе с тем, как считает глава региона, некоторые сообщения в соцсетях о последствиях взрывов в Дзержинске - такие как «собираем вещи и валим из города», «у нас есть информация, что здесь происходит химическая катастрофа, нам нужно срочно бежать» - подпадают под закон о фейковых новостях.

«Такого рода информация вбрасывается целенаправленно с целью посеять панические настроения, и она, безусловно, подпадает под закон о фейковых новостях. Я считаю, что это тот случай, когда абсолютно уместно рассмотреть возможность его применения. Во всяком случае, мы этот вопрос внимательно изучим», - заявил Никитин по итогам заседания оперативного штаба.