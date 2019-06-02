По словам предполагаемой жертвы, 15 мая он приехал в отель, но был пьян. Они поговорили, начали обниматься, после чего, как записано в протоколе, «Неймар стал вести себя агрессивно и путем насилия совершил половой акт против желания жертвы».

Через два дня женщина вернулась в Бразилию, не заявив о произошедшем французской полиции, «потому что находилась в эмоциональном смятении и боялась фиксировать факты в другой стране», следует из материалов дела.

Что говорит сторона Неймара?

Футболист и его представители не сразу отреагировали на обвинения.

Но в субботу в интервью бразильскому каналу Band TV отец футболиста заявил, что вся эта ситуация - очевидная ловушка.

«Если не будет однозначного общественного мнения, если мы не сможем быстро показать, как оно было на самом деле, эта история превратится в снежный ком. Мы готовы, если понадобится, предъявить переписку Неймара с этой девушкой в WhatsApp», - сказал Неймар-старший.

Сам футболист считает, что девушка намерена вымогать у него деньги, и все обвинения в свой адрес отвергает.

Подготовка к Кубку Америки

Несколько дней назад главный тренер сборной Бразилии Тите лишил 27-летнего Неймара капитанской повязки в рамках дисциплинарной меры за драку с фанатом.

В конце апреля федерация французского футбола отстранила Неймара от участия в трех матчах, после того как он ударил болельщика после поражения «Пари Сен-Жермен» в финале Кубка Франции.

Тогда столичный клуб в серии пенальти уступил «Ренну».

Сейчас бразильский форвард готовится к Кубку Америки, который пройдет в Бразилии 14 июня-7 июля.

Хозяевам турнира предстоит сыграть со сборными Боливии, Венесуэлы и Перу в группе А.

Во вторник Неймар повредил колено и был вынужден прекратить тренировки. По словам врачей, травма не серьезная, но общий фон, сложившийся в последнее время вокруг футболиста, может психологически неблагоприятно сказаться на его игре.