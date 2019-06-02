Неймар.

ФОТО: Francois Mori / AP

Звезду мирового футбола Неймара обвинили в изнасиловании женщины в парижском отеле. По данным полиции, футболист якобы сам назначил ей встречу.

Неймар обвинения отвергает и говорит, что стал жертвой вымогательства.

Бразильский форвард с 2017 года играет за клуб «Пари Сен-Жермен» и в основном базируется во Франции. Сейчас же футболист находится в Бразилии, где вместе с национальной сборной готовится к чемпионату континента Copa America (Кубок Америки).

В чем обвиняют Неймара?

Согласно документам полиции Сан-Паулу, девушка-бразильянка, имя которой не раскрывается, познакомилась с Неймаром в «Инстаграме».

Через некоторое время он якобы предложил встретиться в Париже, оплатил ей билет во Францию и забронировал номер в отеле Sofitel Paris Arc Du Triomphe.