Вс, 2.06.2019
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  • В числе новых требований к компьютерам с госсекретами будет и более длинный пароль

В числе новых требований к компьютерам с госсекретами будет и более длинный пароль

Компьютер. Иллюстративное фото.

ФОТО: SCANPIX

Сотрудники Департамента внешней разведки подготовили проект нового регламента для защиты от современных угроз систем и информации, которую они обрабатывают, сообщает Rus.ERR со ссылкой на свою эстонскую службу новостей.

Из-за множества изменений регламент можно назвать совершенно новым, например, для пароля установлена ​​другая минимальная длина: если до настоящего времени для конфиденциальной и секретной информационной системы более высокого уровня длина пароля составляла восемь символов, а для закрытой секретной информационной системы - шесть знаков, то новое минимальное требование к длине пароля для всех систем - 15 символов.

«Каждый новый символ в пароле затрудняет его взлом в геометрической прогрессии. Например, взломать пароль из 15 символов при атаке „грубой силы“ (brute force attack) в 49 раз сложнее, чем пароль из восьми символов», - отмечается в пояснительной записке.

Чтобы сделать пароль более защищенным, новое правило требует, чтобы в нем содержались большие и маленькие буквы, и желательно заменить какие-то символы числами, что увеличивает необходимое для взлома время в несколько десятков раз.

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