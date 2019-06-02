Актриса, выбежавшая полуголой на поле во время финала Лиги чемпионов, объяснила свой поступок

«Прорвалась на поле в финале Лиги чемпионов! Жизнь дана, чтобы творить безумные, сумасшедшие вещи, которые запомнишь навсегда», - написала американка в Instagram .

Арбитру финального матча словенцу Дамиру Скомине пришлось остановить встречу в первом тайме и дожидаться, пока девушку выведут с поля силы правопорядка. В этой истории может быть замешан русский блогер из США Виталий Здоровецкий, который выбегал на поле в финале чемпионата мира - 2014. За день до финала Лиги чемпионов он опубликовал видео с Волански, пообещав сюрприз, отмечает Чемпионат.