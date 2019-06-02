Вс, 2.06.2019
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Актриса, выбежавшая полуголой на поле во время финала Лиги чемпионов, объяснила свой поступок

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«Ливерпуль» стал победителем Лиги чемпионов.

ФОТО: Paul Chesterton / imago images / Focus Images

Американская актриса и модель Кинси Волански, выбежавшая полуголой на поле во время финального матча Лиги чемпионов между «Ливерпулем» «Тоттэнхэмом», через призму позитива прокомментировала свой поступок.

«Прорвалась на поле в финале Лиги чемпионов! Жизнь дана, чтобы творить безумные, сумасшедшие вещи, которые запомнишь навсегда», - написала американка в Instagram.

Волански также выложила фотографию, на которой футболист лондонского клуба Гарри Уинкс пристально смотрит на нее, передает NEWSru.

«Я не слишком сильно отвлекла восьмого номера?» - задается вопросом Волански.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Did I distract #8 a little too much?

Публикация от Kinsey Wolanski (@kinsey_sue)

Арбитру финального матча словенцу Дамиру Скомине пришлось остановить встречу в первом тайме и дожидаться, пока девушку выведут с поля силы правопорядка. В этой истории может быть замешан русский блогер из США Виталий Здоровецкий, который выбегал на поле в финале чемпионата мира - 2014. За день до финала Лиги чемпионов он опубликовал видео с Волански, пообещав сюрприз, отмечает Чемпионат.

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