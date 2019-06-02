Вот это поворот! Крупнейший налоговый промах произошел во времена правления Таави Рыйваса и Юргена Лиги

Первое правительство Юри Ратаса два года назад так быстро подняло акциз на алкоголь, что это привело к расцвету приграничной торговли, а денег от уплаты налогов в бюджет поступило меньше прогнозируемого. В 2017 году в бюджет не поступила пятая часть (19,8%) запланированных налогов, а в 2018 году — треть (32,1%).

Но на самом деле самый крупный налоговый промах в новейшей истории произошел во времена первого правительства Таави Рыйваса, когда министром финансов был Юрген Лиги. Правда, к моменту, когда налоговый законопроект вступил в силу, Лиги уже со скандалом покинул правительство и его заменила Марис Лаури.

Тогда в декабре 2014 года был введен так называемый налог с оборота на фирменные автомобили, что заставило предпринимателей встать на дыбы, а также не принесло ожидаемого дохода. Правда, решение о поправке было принято и добавлено в бюджет в ноябре 2013 года. Тогда правительство надеялось собрать в 2015 году 47 миллионов евро, но на самом деле в бюджет не поступило две трети (64%) от налогов.

Таких масштабных недочетов в новейшей истории больше не припомнить. Но поскольку это по большей части касалось только предпринимателей, в обществе забыли про эту оплошность.