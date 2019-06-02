Видео: в Таллинне прицеп отцепился от автомобиля и оказался на встречной полосе

В четверг вечером в Таллинне камеры видеонаблюдения засняли, как прицеп отцепился от автомобиля и выехал на встречную полосу. К счастью, скорость была небольшой и никто не пострадал.
Центр надзора за дорожным движением опубликовал в Facebook видео, как в столице прицеп отсоединяется от автомобиля и оказывается на встречной полосе. «Если пока только проводятся испытания беспилотных автомобилей, в четверг вечером в Таллинне прошло испытание самоуправляемого прицепа. Но свидетелям все-таки показалось, что испытания не были как следует обговорены между водителем автомобиля и прицепом», - пишет Центр надзора за дорожным движением.
К счастью, прицеп получил свободу в момент, когда скорость автомобиля была маленькой, поскольку машина собиралась повернуть. «Никто не хочет представлять последствия этого инцидента, если бы прицеп отцепился, например, на предусмотренной для шоссе скорости, - продолжает Центр надзора за дорожным движением - С помощью пришедшего на помощь другого участника движения удалось поймать сбежавший прицеп до того, как он успел кому-то нанести ущерб».
Смотрите видео!