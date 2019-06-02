Видео: в Таллинне прицеп отцепился от автомобиля и оказался на встречной полосе

Центр надзора за дорожным движением опубликовал в Facebook видео, как в столице прицеп отсоединяется от автомобиля и оказывается на встречной полосе. «Если пока только проводятся испытания беспилотных автомобилей, в четверг вечером в Таллинне прошло испытание самоуправляемого прицепа. Но свидетелям все-таки показалось, что испытания не были как следует обговорены между водителем автомобиля и прицепом», - пишет Центр надзора за дорожным движением.