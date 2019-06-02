Мелкие торговцы просят разрешить им не закрывать прилавки с алкоголем

Союз мелких торговцев Эстонии хочет, чтобы государство освободило магазины с торговой площадью менее 900 квадратных метров от требования закрывать прилавки с алкоголем.
Союз мелких продавцов, объединяющий около 150 небольших магазинов, обратился в экономическую комиссию Рийгикогу с просьбой сделать исключение для маленьких магазинов в отношении вступившего с 1 июня требования об ограничении показа алкоголя, поскольку это требует огромных инвестиций и увеличивает риски кражи, передает Rus.ERR.
По словам торговцев, до сих пор они не видели убедительного анализа и аргументов, доказывающих, что введение дополнительных обязательств для розничных продавцов приведет к сокращению потребления алкоголя.
В дополнение к вынужденным инвестициям, существует большая вероятность роста краж, поскольку за отгороженными зонами при малом числе сотрудников будет трудно следить. В особенно сложную ситуацию это требование ставит небольшие магазины, потому что необходимая перестановка не всегда возможна.