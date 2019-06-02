Мелкие торговцы просят разрешить им не закрывать прилавки с алкоголем

Союз мелких продавцов, объединяющий около 150 небольших магазинов, обратился в экономическую комиссию Рийгикогу с просьбой сделать исключение для маленьких магазинов в отношении вступившего с 1 июня требования об ограничении показа алкоголя, поскольку это требует огромных инвестиций и увеличивает риски кражи, передает Rus.ERR.

По словам торговцев, до сих пор они не видели убедительного анализа и аргументов, доказывающих, что введение дополнительных обязательств для розничных продавцов приведет к сокращению потребления алкоголя.