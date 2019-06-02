В Гималаях ищут пропавших альпинистов. Они пытались взойти на вторую по величине гору в Индии.

Группа из восьми альпинистов пропала без вести во время восхождения на вторую по высоте горную вершину Индии Нанда-Деви. Среди пропавших - граждане Великобритании, США, Австралии и Индии. К их поискам привлекли военную авиацию. Спасатели говорят, что шансов найти альпинистов живыми мало.
Четверо британцев, двое американцев, австралийка и офицер связи из Индийского института альпинизма еще 13 мая начали подъем к Нанда-Деви, считающуюся сложной горой для восхождения. Высота горы над уровнем моря - 7816 метров. Альпинисты планировали взойти на один из пиков высотой 6477 метров, на который прежде никто не поднимался.
«Первопроход - такой же плод творчества, как картина или песня», - говорилось в записи группы альпинистов в «Фейсбуке».
В пятницу 31 мая альпинисты не вернулись в базовый лагерь, как было запланировано. Тревогу забили заметившие отсутствие группы другие альпинисты.
По информации местных властей, 27 мая с горы по всей видимости сошла лавина. Поисковая операция началась в субботу, но тем же вечером ее приостановили из-за опасных погодных условий. Поиски возобновились утром в воскресенье - альпинистов с воздуха ищут два вертолета военно-воздушных сил Индии и команда спасателей.