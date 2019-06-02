В Гималаях ищут пропавших альпинистов. Они пытались взойти на вторую по величине гору в Индии.

Во главе экспедиции был опытный британский альпинист Мартин Моран, владелец шотландской компании Moran Mountain, которая организовала множество экспедиций в Индийские Гималаи.

В компании в субботу сообщили, что она совместно с властями и Британской ассоциацией горных гидов отслеживает сведения о судьбе экспедиции. «Из уважения к действующим лицам и их семьям мы воздержимся от дальнейших комментариев», - сказано в сообщении компании.

На странице Moran Mountain в «Фейсбуке» есть запись о начале экспедиции 13 мая. Группа двинулась в путь из храма Ним Кароли Баба в Бховали. «По легенде, в 1970-х Стив Джобс бывал здесь и искал наставничества гуру Ним Кароли Баба, и вскоре появилась компания Apple», - говорилось в записи компании.

Британские власти сообщают, что отслеживают информацию о пропавших альпинистах в контакте с индийской стороной. «Мы сделаем все возможное, чтобы помочь британским гражданам, нуждающимся в помощи», - сообщил представитель министерства иностранных дел Великобритании.

Нанда-Деви - 23-я по высоте горная вершина в мире. Первая экспедиция к ее вершине состоялась в 1936 году. Гора считается одной из наиболее сложных для восхождения в Гималаях. Она привлекает меньше альпинистов, чем другие вершины горной системы.