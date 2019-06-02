Сидевший на земле человек привлек внимание прохожего. Оказалось, его ищет вся полиция

Сегодня, 2 июня, полиция вела в Йыгевамаа поиски мужчины, чья жизнь и здоровье могли быть в опасности.
Было известно, что мужчина ушел сегодня из дома призрения в неизвестном направлении. Позиционирование телефона показало, что он находится в деревне Пиккярве. Полиция связалась с ним по телефону, но с его слов невозможно было определить его местонахождение. Человек не ориентировался в пространстве и не узнавал ничего вокруг. С учетом всей информации у полиции было основание полагать, что жизни пропавшего угрожала опасность. Стражи порядка обратились за помощью к добровольцам.
Позже, как сообщила полиция, некий хуторянин увидел мужчину, который сидел на земле. Он подошел к нему, чтобы поинтересоваться, все ли в порядке. Поскольку речь незнакомца была несвязной, он обратился в центр тревоги.