Картина дня: трагическое ДТП в Вильяндимаа, смерть депутата Рийгикогу и концерт Bon Jovi

Смертельное ДТП в Вильяндимаа

В воскресенье, 2 июня, около 6:30 на третьем километре шоссе Вильянди-Пыльтсамаа произошло ДТП. Машину разорвало пополам, погиб 23-летний водитель. Читать далее...

Умер Март Нутть

Сегодня утром умер эстонский политик, историк, доктор философии, офицер запаса, член Рийгикогу с самым большим стажем, член партии «Отечество» и государственный деятель Март Нутть. Читать далее...

Пробки в Пирита

Из-за концерта Bon Jovi, который состоится воскресенье на Певческом поле, и Таллиннского гимнастического праздника, который пройдет на велодроме в Пирита, в окрестностях района Пирита ожидаются пробки. В связи с этим организаторы рекомендуют посетителям воспользоваться общественным транспортом, приехать на велосипеде или прийти на мероприятия пешком. Читать далее...

Неймара обвинили в изнасиловании

Нападающий французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» и экс-капитан сборной Бразилии Неймар обвиняется в изнасиловании. Пострадавшая, личность которой не раскрывается в интересах следствия, зарегистрировала заявление в отделении полиции, занимающемся расследованием преступлений в отношении женщин, города Санту-Амару, юго-восточного штата Сан-Паулу. Читать далее... Сам футболист отвергает обвинения в изнасиловании.

Тяжелое ДТП возле торгового центра T1

Сегодня, 2 июня, днем в Таллинне произошло столкновение мотоцикла и автомобиля. Одного человека увезла скорая. Читать далее...

Крупнейший налоговый промах произошел во времена правления Таави Рыйваса и Юргена Лиги

Хотя в последние годы в связи с быстрым ростом акцизов и расцветом пограничной торговли авторами самой крупной налоговой ошибки называют прежнее правительство, где премьер-министром был Юри Ратас и министром финансов Свен Сестер, в недалеком прошлом можно найти еще более масштабные промахи. На самом деле самый крупный налоговый промах в новейшей истории произошел во времена первого правительства Таави Рыйваса, когда министром финансов был Юрген Лиги. Правда, к моменту, когда налоговый законопроект вступил в силу, Лиги уже со скандалом покинул правительство и его заменила Марис Лаури. Читать далее...

Свершилось! Легендарные Bon Jovi собрали аншлаг на таллиннском Певческом поле

Легендарная американская группа в воскресенье, 2 июня, выступает в Таллинне. На концерт пришли 40 000 человек. Читать далее...

Кайа Канепи не смогла пробиться в 1/4 финала «Ролан Гаррос»

Кайа Канепи и Петра Мартич сражались на кортах «Ролан Гаррос» за путевку в 1/4 финала Открытого чемпионата Франции по теннису. Читать далее...

Отть Тянак выиграл Ралли Португалии

Несмотря на технические неполадки субботы, в воскресенье экипаж Оття Тянака и Мартина Ярвеоя сумел завоевать победу на основном соревновании португальского этапа. Читать далее...

В правительстве может произойти рокировка и Ратаса отправят работать в Еврокомиссию

Ведущие передачи на Raadio 2 «О ситуации в государстве» Ахто Лобьякас и Андрус Карнау обсудили сценарий, согласно которому Центристская партия и Партия реформ могут к осени сформировать правительство, а нынешнего премьер-министра Юри Ратаса могут отправить в Еврокомиссию в качестве еврокомиссара. Читать далее...

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