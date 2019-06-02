Вс, 2.06.2019
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Видео: в Венеции круизный лайнер протаранил теплоход с туристами

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Круизный лайнер столкнулся с теплоходом

ФОТО: ANDREA PATTARO / AFP

Круизный лайнер MSC Opera врезался в теплоход в венецианском канале Джудекка, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на итальянскую газету Corriere della sera.

Инцидент произошел в 8:30 по местному времени. По данным издания, при столкновении пострадали четыре человека в возрасте 67-72 лет. Итальянское агентство AGI сообщает о пяти пострадавших: двоим потребовалась госпитализация, еще трое получили легкие ранения. Несколько человек оказались в воде.

На появившейся в соцсетях видеозаписи видно, как лайнер врезается в теплоход, некоторое время тащит его по инерции вдоль причала и затем останавливается. Происшествие вызвало панику среди оказавшихся на причале пассажиров.

По предварительным данным, столкновение было связано с поломкой лайнера. Его отнесло течением к причалу.

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