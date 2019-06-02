Вс, 2.06.2019
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Умер Март Нутть

Mart Nutt

ФОТО: Foto: Eero Vabamägi/postimees

Сегодня утром умер эстонский политик, историк, доктор философии, офицер запаса, член Рийгикогу с самым большим стажем, член партии «Отечество» и государственный деятель Март Нутть.

Партия «Отечество» выразила соболезнования близким. «У нас большая потеря. Март Нутть был одним из основателей парламентской демократии Эстонии и партии «Отечество», - сказал председатель партии Хелир-Вальдор Сеэдер. - Март Нутть приложил руку ко многому в государственном устройстве восстановившей независимость Эстонии и мы благодарны ему за этот вклад. Спи спокойно, дорогой друг!»

Март Нутть был членом партии "Отечество" с 1990 года, членом Рийгикогу VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII созывов. 

Накануне столетия Эстонской Республики президент Керсти Кальюлайд вручила ему Орден Государственного герба II класса.

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