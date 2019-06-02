Женщина погибла в аэропорту из-за опаздывающих на рейс пассажиров Ryanair

71-летняя Паула Уайтлоу путешествовала с мужем по Польше и должна была возвращаться домой в Англию. Когда женщина направилась к выходу на посадку в аэропорту Краков-Балице, она столкнулась с толпой пассажиров авиакомпании Ryanair, спешивших на рейс, передает Lenta.ru.

В результате столкновения с ними Уайтлоу упала, ударилась головой о кафель и впала в кому. Скорая помощь доставила ее в больницу в Кракове, где женщине диагностировали кровоизлияние в мозг и перелом ключицы.