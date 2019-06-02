Ратас: надо найти компромисс для съемок фильма на Лаагна-теэ

По словам Ратаса, он хорошо понимает озабоченность, высказанную руководством Таллинна, передает Rus.ERR. "Я считаю, что здесь должен быть найден хороший компромисс, который позволил бы снять фильм, но также гарантировал удобство передвижения горожан. Следует решить возможности перенаправления общественного транспорта и других участников дорожного движения, обеспечения быстрого доступа к оперативным службам и чтобы при этом съемки как можно меньше сказались на повседневной жизни жителей Ласнамяэ, Пирита и всех таллиннцев", - отметил он.