Ратас: надо найти компромисс для съемок фильма на Лаагна-теэ

По мнению премьер-министра и председателя Центристской партии Юри Ратаса, в связи со съемкой нового фильма Кристофера Нолана надо найти хороший компромисс, который позволил бы снять фильм и обеспечил бесперебойную организацию движения.
По словам Ратаса, он хорошо понимает озабоченность, высказанную руководством Таллинна, передает Rus.ERR. "Я считаю, что здесь должен быть найден хороший компромисс, который позволил бы снять фильм, но также гарантировал удобство передвижения горожан. Следует решить возможности перенаправления общественного транспорта и других участников дорожного движения, обеспечения быстрого доступа к оперативным службам и чтобы при этом съемки как можно меньше сказались на повседневной жизни жителей Ласнамяэ, Пирита и всех таллиннцев", - отметил он.
Напомним, что Международная кинокомпания Warner Bros изъявила желание снимать этим летом свой новый фильм на Лаагна-теэ в Таллинне. Тема возможного полного перекрытия на месяц движения на Лагна-теэ вызвала острую дискуссию в обществе.