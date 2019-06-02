Керсти Кальюлайд: Март Нутть был золотым фондом Рийгикогу

Март Нутть, скоропостижно скончавшийся в воскресенье утром в возрасте 57 лет, был широко мыслившим консерватором, защитником прав и свобод человека и золотым фондом Рийгикогу, написала президент Керсти Кальюлайд.
«Ты был широко мыслившим консерватором, защитником прав и свобод человека, золотым фондом Рийгикогу. Товарищем, у которого всегда было хорошее настроение и который всегда был готов действовать — за нашу Эстонию, за ее место в мире. Но и не только за Эстонию. За Украину, за Грузию, за свободу людей и народов — без колебаний. Твердо. Всю жизнь. Жизнь, посвященную свободе. Жизнь, посвященную Эстонии», - написала президент в Facebook.
Премьер-министр Юри Ратас написал в Facebook, что Нутть за многие годы оставил весомый след во многих важных процессах развития, которые сформировали нынешнюю Эстонию.
По словам Ратаса, Нутть как патриот и консерватор был в своей политической деятельности важным носителем преемственности.
«Он своей работой помогал связать опыт восстановления нашего государства и опиравшуюся на него текущую политику. За многие годы он безусловно оставил весомый след во многих важных процессах развития, которые сформировали нынешнюю Эстонию», - написал Ратас.