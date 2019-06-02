Керсти Кальюлайд: Март Нутть был золотым фондом Рийгикогу

«Ты был широко мыслившим консерватором, защитником прав и свобод человека, золотым фондом Рийгикогу. Товарищем, у которого всегда было хорошее настроение и который всегда был готов действовать — за нашу Эстонию, за ее место в мире. Но и не только за Эстонию. За Украину, за Грузию, за свободу людей и народов — без колебаний. Твердо. Всю жизнь. Жизнь, посвященную свободе. Жизнь, посвященную Эстонии», - написала президент в Facebook.