Пн, 3.06.2019
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  • За минувшие сутки на дорогах Эстонии задержали почти 40 нетрезвых водителей

За минувшие сутки на дорогах Эстонии задержали почти 40 нетрезвых водителей

Täna ennelõunal Pärnus Siimu silla juures toimunud politseireidil, kus peatati kõik mööduvad autod, tabati üks joobes sohver.

ФОТО: Mailiis Ollino

За минувшие сутки полиция задержала на дорогах Эстонии 39 водителей в нетрезвом состоянии.

Пресс-служба Департамента полиции и погранохраны отмечает, что 37 задержанных находились в состоянии алкогольного, а еще двое — наркотического опьянения.

Вождение в состоянии алкогольного опьянения, то есть в том случае, если превышен допустимый предел в 0,2-1,49 промилле, может быть наказано штрафом в размере до 1200 евро, арестом на срок до 30 дней или лишением водительских прав на срок до 12 месяцев.

Вождение в состоянии наркотического опьянения или в том случае, если содержание алкоголя превышает 1,5 промилле, может быть наказано в уголовном порядке или штрафом в 30-500 единиц дневных зарплат или лишением свободы сроком на 3 года. В качестве дополнительного наказания суд может лишить водительских прав на срок до 3 лет.

Автомобиль также может быть конфискован как средство осуществления преступления.

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