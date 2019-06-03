Boeing обнаружил дефектные детали в своих самолетах

Эти детали могут быть изготовлены ненадлежащим образом и могут не соответствовать всем применимым нормативным требованиям в отношении прочности и долговечности, говорится в заявлении Boeing. Обнаружены они были совместной комиссией Boeing и FAA. Дефектные детали могут быть подвержены преждевременному выходу из строя или появлению трещин, что может привести к повреждению самолета во время полета, пишет DW.com.