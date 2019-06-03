Названа возможная причина гибели бывшего футболиста «Реала»

По информации издания, вероятной причиной аварии стал прокол шины. В отчете сказано, что автомобиль в момент ДТП двигался со скоростью 237 километров в час, и водитель не справился с управлением. Отмечается, что в течение последних месяцев Рейес не использовал Mercedes Brabus S550, а ездил на другой машине.

О смерти Рейеса стало известно 1 июня. Футболист попал в ДТП, в котором его машина вылетела с трассы и загорелась. Рейесу было 35 лет. По информации La Sexta, причиной аварии могло стать превышение скорости.