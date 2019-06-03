Пн, 3.06.2019
"Я бы не сказала, что мы когда-либо ощущали советский строй, когда были маленькими. Мы были счастливыми детьми". Наринэ Абгарян
  • Rus.Postimees.ee
  • Спорт
  • Россия отреагировала на угрозу отстранения от Олимпиады-2020

Россия отреагировала на угрозу отстранения от Олимпиады-2020

Danil Lysenko on üks vähestest Venemaa kergejõustiklastest, kes neutraalse lipu all võistelda võib.

ФОТО: ADRIAN DENNIS / AFP

Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков прокомментировал информацию о возможном отстранении сборной от участия в Олимпиаде в 2020 году.

По словам Позднякова, проблемы со статусом Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) не повлияют на участие российских спортсменов на Играх в 2020 году. «Мы здесь опираемся на официальную позицию Международного олимпийского комитета (МОК) и других международных спортивных организаций», — подчеркнул он.

По словам Позднякова, руководство МОК уже озвучило свою позицию — «российская команда примет участие в Играх в Токио».

Также глава ОКР отметил, что речь может идти об индивидуальной ответственности, а не о коллективной.

Ранее 2 июля издание Sunday Times с ссылкой на собственные источники опубликовало материал, где утверждается, что допинговый скандал с участием российского прыгуна Данилы Лысенко может повлиять на участие сборной России в Олимпиаде-2020. Спортсмен предоставил поддельные документы, согласно которым он болел во время сдачи допинг-тестов. По информации журналистов, в фальсификации подозреваются сотрудники ВФЛА, что может отразиться на статусе организации и повлечь за собой отстранение России от Игр в 2020-м.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ