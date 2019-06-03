Россия отреагировала на угрозу отстранения от Олимпиады-2020

По словам Позднякова, проблемы со статусом Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) не повлияют на участие российских спортсменов на Играх в 2020 году. «Мы здесь опираемся на официальную позицию Международного олимпийского комитета (МОК) и других международных спортивных организаций», — подчеркнул он.

По словам Позднякова, руководство МОК уже озвучило свою позицию — «российская команда примет участие в Играх в Токио».

Также глава ОКР отметил, что речь может идти об индивидуальной ответственности, а не о коллективной.