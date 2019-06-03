"Реал" хочет усилиться лидерами Английской Премьер-Лиги

«Реал» продолжает работу по поводу возможного трансфера полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба.

Мадридский клуб готов задействовать в сделке четверых футболистов, на которых не рассчитывает.

Речь идет о защитнике Тео Эрнандесе, полузащитниках Гарете Бэйле и Хамесе Родригесе, а также голкипере Кейлоре Навасе.

Также «Реал» по-прежнему намерен приобрести полузащитника «Тоттенхэма» Кристиана Эриксена, который через год может стать свободным агентом.

При этом мадридцы готовы заплатить за 27-летнего игрока сборной Дании не более 70 миллионов евро, видя в нем долгосрочную замену Луке Модричу.