"Реал" хочет усилиться лидерами Английской Премьер-Лиги

Мадридский "Реал" после трансфера Эдена Азара за 115 миллионов евро желает видеть в своих рядах еще двоих футболистов АПЛ: в сферу интересов испанцев входят Поль Погба и Кристиан Эриксен.
«Реал» продолжает работу по поводу возможного трансфера полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба.
Мадридский клуб готов задействовать в сделке четверых футболистов, на которых не рассчитывает.
Речь идет о защитнике Тео Эрнандесе, полузащитниках Гарете Бэйле и Хамесе Родригесе, а также голкипере Кейлоре Навасе.
Также «Реал» по-прежнему намерен приобрести полузащитника «Тоттенхэма» Кристиана Эриксена, который через год может стать свободным агентом.
При этом мадридцы готовы заплатить за 27-летнего игрока сборной Дании не более 70 миллионов евро, видя в нем долгосрочную замену Луке Модричу.
В минувшую пятницу президент «Реала» Флорентино Перес встречался со своим коллегой из лондонского клуба Дэниэлом Леви в Мадриде на торжественном ужине, посвященном финалу Лиги чемпионов между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем» (0:2). Обсуждали ли стороны трансфер Эриксена, неизвестно.