Пн, 3.06.2019
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Эстонская дзюдоистка взошла на подиум этапа Кубка Европы

Annika Karilaid

ФОТО: Eesti judoliit

Эстонская дзюдоистка Анника Карилайд завершила этап юниорского Кубка Европы по борьбе с бронзовой медалью, передает Postimees.

Девятый номер мирового рейтинга, Карилайд, в предварительных соревнованиях была сильнее словенки Доры Бохинц и француженки Ассии Саид Эррахмани. В полуфинале Карилайд была вынуждена признать преимущество немецкой дзюдоистки Кристины Фабер. Схватку за третье место Карилайд проводила против представительницы Бразилии Лаисланы Роши. Эстонская спортсменка была сильнее во всех компонентах борьбы и заслуженно завоевала бронзовую медаль.

Для Карилайд бронза в Австрии стала уже пятой медалью в сезоне. Ранее Карилайд завоевала золото и три бронзы. Единственным турниром, где в этом году Карилайд осталась без медали, стал турнир в России.

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