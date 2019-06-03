Бывший работник Omniva: на ИТ-развитие бездумно потратили зарплату 600 почтальонов

«Мы не верили, что эта команда сможет довести проект до конца,- объяснил он. – К этому добавлялось нарушение основных оговоренных принципов работы. Например, в качестве субподрядчика была выбрана фирма, с которой скрыто было связан один из членов команды. Кроме того, были сомнения в том, что вся команда работает в интересах предприятия».

Бывшие работники утверждают, что руководство отслеживало работу над Phoenix через процесс, который называется steering. Например, Арумеэль должен был подтверждать решения команды ИТ-развития подписью. Поэтому анекдотично выглядит ситуация, когда весной 2017 года для руководства предприятия стало полным сюрпризом то, что планы не таковы, какими их представляли.

«Поэтому я и говорю, что руководство, хотя бы частично, тоже должно нести ответственность»,- говорит Яак.

Бета-версия Phoenix обошлась в 4,5 миллиона евро. «Но, насколько мне известно, было решено идти по пути разбазаривания денег и переписать большую часть решения», - сказал Кирьянен.

Неделя ровнялась 100 000 евро

Арумеэль слова Кирьянена не подтверждает. Он говорит, что произошедшее привело к потере времени, но не денег.

«Даже если и так, но время в прямом смысле слова – это деньги. Расходы на ИТ-развитие Omniva составляли тогда около 100 000 евро в неделю», - отвечает Яак.

Прибыль AS Eesti Post в 2017 году составила 1,1 миллиона евро, то есть годовой доход сравним с двумя с половиной месяца работы ИТ-команды.

Согласно регистру господрядов, для развития Phoenix было заказано услуг на 6,5 миллиона евро. Само название Phoenix исчезло из документов после ИТ-тендера, который организовали с 2018 году, его предполагаемая стоимость в свою очередь составляла еще 3,5 миллиона евро. Плюс оплата работы своей рабочей группы, которую, как утверждают бывший члены команды, составляла около 30 процентов от всех расходов.

Таким образом, предполагаемая стоимость ИТ-программ составила 13 миллионов евро, что в три раза больше изначального бюджета.

«Все это можно было сделать за 4,5 миллиона евро»,- утверждает Яак. Если эти слова отвечают действительности, то ИТ-решение подорожало до суммы, равной восьми годовым доходам фирмы – за эти деньги можно было оплатить работу около 650 почтальонов.

«Эти суммы нельзя сравнивать между собой. У них нет прямой связи»,- отвечает на обвинения председатель правления Арумеэль. Он объясняет дополнительные расходы тем, что каждый год необходимо переоценивать инвестиции, и логично, что э-торговля требует все новых решений, поскольку эта сфера деятельности сосредоточена на технологиях.

В рождественский период прошлого года Omniva переехала в новый логистический центр. Программное обеспечение сортировочной линии центра должно было быть одной из основных функций Phoenix. Логистический центр открыли прямо под рождество, то есть в канун начала самого активного рабочего периода. Тогда Omniva признала, что период после переезда оказался весьма проблематичным: посылки постоянно пропадали и задерживались.

«Я уверен, что программное обеспечение с недостатками превратили для них рождество в зад…цу», - говорит Яак.

Председатель правления признает возможную связь между проваленным ИТ-проектом и происходившим лишь частично.

«В какой-то степени можно усмотреть связь с задержками 2017 года и сложностями запуска в 2018 году. Времени на развитие программного обеспечения и тестирования оставалось очень мало,- говорит Арумаэль. – Если бы тестовый период был длиннее, возможно потребности в уточнениях проявились бы раньше, но в конечном счете нельзя быть до конца в этом уверенным. Ошибки выявились во время работы на полную мощь, что и при наличии более длинного тестового периода было бы невозможно испытать».

Как было сказано, по словам председателя правления, ни цента не было списано и в использование принята большая часть программного обеспечения: рабочее решение курьеров и почтовых пунктов, программы почтовых автоматов, программы сортировочной линии и геопортал.