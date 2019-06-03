Учителя: отказ от повышения зарплат может негативно сказаться на качестве образования

На инфочасе Рийгикогу премьер-министр Юри Ратас сообщил, что в ближайшие четыре годы зарплаты учителей повышаться не будут. Работники сферы образования считают, что это может негативно сказаться на качестве образования.

Председатель правления EHL Реэмо Вольтри считает, что нынешняя бюджетная стратегия может иметь серьезные последствия. По его словам, если государство не сможет обеспечить конкурентоспособные условия и создать условия для появления новых учителей, имеющих высшее образование, можно ожидать спада качества образования. главной проблемой. «Уже сейчас приходится говорить о нехватке молодых специалистов. Прежде всего это происходит из-за неконкурентоспособной зарплаты. У нас в два раза больше учителей в возрасте 60 и более лет, чем педагогов, которым нет и 30. По данным ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития), в Эстонии один из самых высоких средних возрастов учителей», - говорит Вольтри.

По мнению Вольтри, принятая бюджетная стратегия является четким сигналом, насколько мало в Эстонии ценится профессия учителя. если в ближайшие четыре года заплата учителей будет все больше отдаляться от средней по стране, то она снизится до уровня 2012 года.

Вольтри заявил, что в предыдущие годы находившиеся у власти партии поддерживали повышение зарплат учителей, но в то же время поставленные цели не было полностью реализованы, а нынешняя бюджетная стратегия лишь ухудшает и без того непростое положение учителей. «Учитель – это специалист с высшим образованием. В Эстонии обладатель высшего образования в среднем получает на 20 процентов больше средней зарплаты. В то же время минимальная зарплата учителя на 10 процентов меньше средней по стране. И с каждым годом разрыв будет только увеличиваться», - сообщил Вольтри.