Газета подвергает сомнению законность строительства дачи министра финансов Мартина Хельме

По сообщению газеты Õhtuleht расположенную в волости Ляэнеранна Пярнуского уезда дачу министра финансов Мартина Хельме (EKRE) могли построить без соответствующего разрешения. Сам министр частично опроверг эти утверждения, пишет Postimees.
Вчера вечером Мартин Хельме опубликовал в соцсети Facebook копию разрешения на строительство. "Разумеется, у меня есть разрешение на строительство, - сообщил он. - Маленькие волости объединили в одну большую. Надо лучше искать. У меня это быстро получилось".
Разрешение на строительство.
Martin Helme
В проживании в доме без разрешения на эксплуатацию Хельме не видит ничего страшного.
"Если кто-то хочет оштрафовать на тысячи евро людей, которые живут в домах, не имеющих разрешение на эксплуатацию, то, похоже, найдено решение, как покрыть дефицит бюджета", - заявил Хельме.