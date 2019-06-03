Газета подвергает сомнению законность строительства дачи министра финансов Мартина Хельме

Вчера вечером Мартин Хельме опубликовал в соцсети Facebook копию разрешения на строительство. "Разумеется, у меня есть разрешение на строительство, - сообщил он. - Маленькие волости объединили в одну большую. Надо лучше искать. У меня это быстро получилось".

Разрешение на строительство. Martin Helme