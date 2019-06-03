Пн, 3.06.2019
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  • Газета подвергает сомнению законность строительства дачи министра финансов Мартина Хельме

Газета подвергает сомнению законность строительства дачи министра финансов Мартина Хельме

Мартин Хельме.

ФОТО: TAIRO LUTTER / PM/SCANPIX BALTICS

По сообщению газеты Õhtuleht расположенную в волости Ляэнеранна Пярнуского уезда дачу министра финансов Мартина Хельме (EKRE) могли построить без соответствующего разрешения. Сам министр частично опроверг эти утверждения, пишет Postimees.

По данным Õhtuleht, Мартин Хельме проживает в доме, но, по словам строительного специалисты волости Ляэнеранна Вячеслава Фомичева, для этой кадастровой единицы (на которой находится дача министра) не было выдано разрешение на строительство.

Вчера вечером Мартин Хельме опубликовал в соцсети Facebook копию разрешения на строительство. "Разумеется, у меня есть разрешение на строительство, - сообщил он. - Маленькие волости объединили в одну большую. Надо лучше искать. У меня это быстро получилось".

Разрешение на строительство.

Martin Helme

В проживании в доме без разрешения на эксплуатацию Хельме не видит ничего страшного.

"Если кто-то хочет оштрафовать на тысячи евро людей, которые живут в домах, не имеющих разрешение на эксплуатацию, то, похоже, найдено решение, как покрыть дефицит бюджета", - заявил Хельме.

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