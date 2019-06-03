Трамп советует Британии не платить отступные 50 миллиардов в связи с выходом из ЕС

"Если они не получат того, чего хотят (в ходе переговоров с Брюсселем), я бы на их месте ушел. Если вы не достигаете сделки, которой хотите, или если это несправедливая сделка, то тогда вы уходите", - сказал Трамп в интервью изданию.

При этом президент США отметил, что на месте Лондона не заплатил бы Брюсселю 50 миллиардов долларов.

"Я бы не заплатил, это огромная сумма", - считает американский лидер.

Кроме того, Трамп заявил, что бывший лидер "Партии независимости Соединенного Королевства" (UKIP) Найджел Фараж должен участвовать в переговорах по Брекзиту.

"Он очень умный человек, и ему есть, что предложить", - сказал Трамп, однако выразил сомнение в том, что Лондон привлечет Фаража к переговорам с Брюсселем.