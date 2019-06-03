Таллиннский университет открыл для обучения 300 учителей информатики лабораторию Digipaja

«В Эстонии на сегодня не хватает порядка 300 квалифицированных учителей информатики. И это притом, что эта дисциплина останется предметом по выбору. Для сравнения – в образовательных учреждения Эстонии сегодня всего около 50 преподавателей информатики с педагогической и предметной подготовкой», - пояснил директор Института цифровых технологий Пеэтер Нормак.

В Digipaja созданы условия для получения специальности учителя информатики как для проходящих двухлетнюю магистерскую программу, так и для сегодняшних педагогов, которые смогут в ходе переобучения, длящегося год, обрести и данную квалификацию.

«Только различных робототехнических комплектов у нас 70, среди них и широко распространенные LEGO-роботы, которые уже есть во многих школах, но простаивают там, поскольку нет учителей способных с ними что-то делать, - отмечает старший научный сотрудник ТЛУ Март Лаанпере. - А также всевозможные сенсоры, устройства голосового управления, камеры, планшеты, комплекты интернета вещей и даже старый добрый паяльник. Цель в том, чтобы дать учителям практические навыки в цифровом конструировании — в итоге из школ должны выходить не только потребители цифровых решений, но и их создатели».

По словам Лаанпере, в этом открывается большая возможность для местного сектора информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), представители которого обосновано беспокоятся об отсутствии резерва. «Таллиннский университет и Тартуский университет начали сотрудничество, чтобы за счет подготовки специалистов как в области педагогики, так и в сфере специализации закрыть брешь нехватки учителей информатики на образовательном ландшафте Эстонии. Возможное стратегическое решение для этого заключается в направлении нынешних работников сектора ИКТ в нашу магистерскую программу, благодаря чему они смогли бы параллельно с основной работой уже этой осенью пойти в классы школ Эстонии, - сказал Лаанпере. - Резерв за счет этого проекта начал бы формироваться на рынке труда уже через несколько лет!»