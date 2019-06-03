В сгоревшей под Нарвой даче нашли труп 67-летнего мужчины

Как сообщает Rus.ERR со ссылкой на Идаский спасательный центр, в 00:37 поступило сообщение о пожаре на улице Мурака в садоводческом кооперативе «Вишня» под Нарвой. Там открытым пламенем горела крыша частного дома. Во время тушения пожара спасатели обнаружили в доме труп 67-летнего мужчины.