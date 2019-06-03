Пн, 3.06.2019
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  • В сгоревшей под Нарвой даче нашли труп 67-летнего мужчины

В сгоревшей под Нарвой даче нашли труп 67-летнего мужчины

Поминальная свеча.

ФОТО: Elmo Riig / Sakala

В воскресенье ночью, 2 июня, спасатели тушили пожар в садоводческом товариществе «Вишня» под Нарвой, где они обнаружили труп 67-летнего мужчины.

Как сообщает Rus.ERR со ссылкой на Идаский спасательный центр, в 00:37 поступило сообщение о пожаре на улице Мурака в садоводческом кооперативе «Вишня» под Нарвой. Там открытым пламенем горела крыша частного дома. Во время тушения пожара спасатели обнаружили в доме труп 67-летнего мужчины.

Пожар был ликвидирован в 2:30, причину смерти человека и причину возгорания выяснят в ходе экспертиз.

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