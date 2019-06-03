С сегодняшнего дня меняется формат теоретического экзамена по вождению

С 3 июня Департамент шоссейных дорог вводит новые вопросы для теоретического экзамена. Если раньше на один вопрос могло быть несколько правильных ответов, то теперь на каждый вопрос будет только один правильный ответ.
Новые вопросы теоретического экзамена по-прежнему касаются безопасности на дорогах, правил дорожного движения, дорожной психологии и технического состояния автомобиля. Например, в вопросах касающихся безопасности дорожного движения придется проанализировать различные ситуации на дороге.
«Экзамен не станет легче из-за одного правильного варианта ответа. При ответе на вопрос надо внимательно читать вопрос и отвечать на то, что конкретно спрашивается», - говорит руководитель экзаменационного отдела Тармо Ванамыйза.
Зачастую причиной провала экзамена по вождению становится слабая теоретическая подготовка кандидата в водители и применение выученной теории на дорогах. Дорожное движение предполагает глубокие теоретические познания и новые вопросы теоретического экзамена проверят, понимает ли дорожное движение сдающий теоретический экзамен, чтобы потом успешно сдать практическую часть экзамена по вождению.
«Новые вопросы соответствуют действующему законодательству, правилам и пройденному в автошколе», - уточнил Ванамыйза.
Вопросы теоретического экзамена конфиденциальны и экзаменуемый сможет с ними познакомиться на экзамене. Департамент шоссейных дорог в 2018 году принял теоретический экзамен у 34 329 людей, из них сдали 67 процентов.