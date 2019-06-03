С сегодняшнего дня меняется формат теоретического экзамена по вождению

Новые вопросы теоретического экзамена по-прежнему касаются безопасности на дорогах, правил дорожного движения, дорожной психологии и технического состояния автомобиля. Например, в вопросах касающихся безопасности дорожного движения придется проанализировать различные ситуации на дороге.

«Экзамен не станет легче из-за одного правильного варианта ответа. При ответе на вопрос надо внимательно читать вопрос и отвечать на то, что конкретно спрашивается», - говорит руководитель экзаменационного отдела Тармо Ванамыйза.

Зачастую причиной провала экзамена по вождению становится слабая теоретическая подготовка кандидата в водители и применение выученной теории на дорогах. Дорожное движение предполагает глубокие теоретические познания и новые вопросы теоретического экзамена проверят, понимает ли дорожное движение сдающий теоретический экзамен, чтобы потом успешно сдать практическую часть экзамена по вождению.

«Новые вопросы соответствуют действующему законодательству, правилам и пройденному в автошколе», - уточнил Ванамыйза.