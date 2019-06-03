Институт кино: слава и деньги с лихвой компенсируют неудобства от закрытия Лаагна-теэ

Голливудские блокбастеры играют роль великолепной рекламы для городов, в которых они снимаются, и приносят им очень большие доходы, которые полностью компенсируют временные неудобства из-за перекрытия транспортных магистралей на время съемок.
Такое мнение высказала генеральный продюсер Эстонского института кино Пирет Тиббо-Худгинс, комментируя в понедельник в утренней телепередаче «Кофе+» использование Лаагна-теэ для съемок нового фильма одного из самых кассовых голливудских режиссеров Кристофера Нолана, передает Rus.ERR.
«Истерика по поводу закрытия Лаагна-теэ, по-моему, зашла слишком далеко. Они очень точно знают, что делают, будут разработаны схемы движения транспорта», - сказала Тиббо-Худгинс и добавила, что когда Нолан снимал «Бэтмана» в Чикаго, местные власти в весьма значительной степени пошли ему навстречу.
Она пояснила, что использование Таллинна для съемок фильма, который увидят десятки миллионов человек, служит ему самой лучшей рекламой, а кроме того, город получит от съемок очень существенный доход: «В Эстонию, в Таллинн за очень короткое время это принесет много денег - десятки миллионов евро за два месяца».
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