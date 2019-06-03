Яна Тоом: с появлением улицы Немцова меня примирила бы улица Довлатова

Депутат Европейского парламента, в прошлом член Рийгикогу и бывший вице-мэр Таллинна Яна Тоом (Центристская партия) прокомментировала предложение оппозиции открыть в столице площадь или улицу имени Бориса Немцова.
«Я не поклонник Немцова, но и в акции протеста, если такая состоится, участия не приму, - сказала Тоом порталу Rus.ERR. - Отмечу лишь, что с появлением улицы Немцова меня примирила бы улица Довлатова, проспект Северянина и переулок Гиацинтова».
Напомним, что городская оппозиция во главе с реформистом Ээриком-Нийлесом Кроссом предложила назвать одну из улиц или площадей Таллинна в честь Немцова. В качестве подходящего варианта депутаты горсобрания назвали площадь у кафе Maiasmokk и Музея марципана в Старом городе - неподалеку от посольства РФ.