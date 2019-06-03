Яна Тоом: с появлением улицы Немцова меня примирила бы улица Довлатова

«Я не поклонник Немцова, но и в акции протеста, если такая состоится, участия не приму, - сказала Тоом порталу Rus.ERR. - Отмечу лишь, что с появлением улицы Немцова меня примирила бы улица Довлатова, проспект Северянина и переулок Гиацинтова».