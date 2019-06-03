Huawei Mate 30 с новой операционной системой представят в конце сентября

Ожидается, что линейка флагманских телефонов Huawei Mate 30 и Mate 30 Pro будет представлена осенью этого года. Свежая информация, которой поделился в Twitter источник, указывает на то, что линейка Mate 30 будет построена на однокристальной системе Kirin и работать под управлением проприетарной операционной системы HongMeng.
Согласно новым данным, серия Huawei Mate 30 может дебютировать уже 22 сентября. При этом в течение последних двух лет китайский производитель выпускал серию смартфонов Mate в октябре, пишет ixbt.com.
Напомним, после введенного запрета на продукцию Huawei со стороны США компания зарегистрировала торговые марки HongMeng и Ark OS. Кроме того, официальные лица компании подтвердили, что Huawei работает над собственной мобильной операционной системой, которая позволит заменить Android в смартфонах компании.
Недавно TSMC официально объявила о начале массового производства однокристальных систем Kirin 985 с использованием технологического процесса 7nm + второго поколения методом литографии в жестком ультрафиолетовом диапазоне (EUV).