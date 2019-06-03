Huawei Mate 30 с новой операционной системой представят в конце сентября

Ожидается, что линейка флагманских телефонов Huawei Mate 30 и Mate 30 Pro будет представлена осенью этого года. Свежая информация, которой поделился в Twitter источник, указывает на то, что линейка Mate 30 будет построена на однокристальной системе Kirin и работать под управлением проприетарной операционной системы HongMeng.