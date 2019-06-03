"Ливерпуль" хочет подписать новый контракт с Клоппом

Как информирует "Спорт-Экспресс", нынешний контракт немца истекает летом 2022 года, его зарплата составляет семь миллионов фунтов в год. Компания Fenway Sports Group, владеющая клубом, готова предложить ему более длительное соглашение. Также он получит более высокую зарплату. Сам тренер ранее опровергал возможность продления соглашения ев ближайшее время.