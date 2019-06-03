Пн, 3.06.2019
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"Ливерпуль" хочет подписать новый контракт с Клоппом

Handout photo provided by UEFA of Liverpool's Jurgen Klopp during a press conference at The Estadio Metropolitano, Madrid.

ФОТО: Stuart Franklin/Handout/UEFA via Getty Images / PA Wire/PA Images

"Ливерпуль" намерен продлить контракт с главным тренером команды Юргеном Клоппом.

Как информирует "Спорт-Экспресс", нынешний контракт немца истекает летом 2022 года, его зарплата составляет семь миллионов фунтов в год. Компания Fenway Sports Group, владеющая клубом, готова предложить ему более длительное соглашение. Также он получит более высокую зарплату. Сам тренер ранее опровергал возможность продления соглашения ев ближайшее время.

Руководство "красных" и игроки команды считают, что продление контракта с тренером может знаменовать начало новой блестящей эпохи в истории клуба. В завершившемся сезоне "Ливерпуль" выиграл Лигу чемпионов, обыграв в финале "Тоттенхэм" (2:0). В чемпионате Англии команда заняла второе место.

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